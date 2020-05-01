زاهي حواس لسعد الدين الهلالي : "خليك في شغلك"

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زاهي حواس

عمرو عبد الحميد

سعد الهلالي

انتقد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار ووزير الدولة الأسبق لشئون الآثار، تصريحات الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الشريعة بأن فرعون موسى من منطقة خراسان واسمه وليد، قائلا: " سعد الهلالي يخليه في شغله أفضل".

 وأضاف "حواس"، خلال حواره لبرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "تن"مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ،قائلا : " الأفضل فصل الدين عن التاريخ والآثار، لا يوجد دليل آثري على وجود قصة فرعون وموسى، وأتحدى أي بشر يقولنا عن القصة، كلها اجتهادات من الدين".

وتابع :"خطأ أن نقول أنه فرعون موسى اسمه فرعون فقط ، والفرعون وهو الفرعون الذي يلقب به من يحكم ويسكن القصر"، معقبا: "دا كله كلام بلا أسس علمية".

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