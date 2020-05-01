زاهي حواس لسعد الدين الهلالي : "خليك في شغلك"

01 مايو 2020 - 01:20 م

انتقد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار ووزير الدولة الأسبق لشئون الآثار، تصريحات الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الشريعة بأن فرعون موسى من منطقة خراسان واسمه وليد، قائلا: " سعد الهلالي يخليه في شغله أفضل".



وأضاف "حواس"، خلال حواره لبرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "تن"مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ،قائلا : " الأفضل فصل الدين عن التاريخ والآثار، لا يوجد دليل آثري على وجود قصة فرعون وموسى، وأتحدى أي بشر يقولنا عن القصة، كلها اجتهادات من الدين".



وتابع :"خطأ أن نقول أنه فرعون موسى اسمه فرعون فقط ، والفرعون وهو الفرعون الذي يلقب به من يحكم ويسكن القصر"، معقبا: "دا كله كلام بلا أسس علمية".

