» 4 رحلات استثنائية لإعادة العالقين من هذه الدول

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متابعات- أمينة عبد العال

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روسيا

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مصر للطيران

كورونا

كوفيد 19

أعلنت شركة مصر للطيران و " إير كايرو" إحدي شركات الطيران المدني عن تسييرهم 4 رحلات استثنائية إلي الولايات المتحدة وروسيا و أوكرانيا لإعادة المصريين العالقين هناك في ظل تعليق رحلات الطيران إلي المطارات المصرية بسبب فيروس"كورونا" المستجد.

و أفادت مصادر مطلعة بالطيران المدني أن شركة " مصر للطيران" سوف تسير رحلتين الأولي إلي واشنطن والثانية إلي موسكو ، بينما تسير "إير كايرو" رحلتين إلي أوكرانيا، حسبما نشرت " مصراوي".

يذكر أن الرحلات الاستثنائية سوف تعود إلي مطار مرسي علم وعلي متنها المصريين العالقين هناك،  حيث  سيتم عزلهم لمدة 14 يوما حسب توصيات وزارة الصحة للتأكد من خلوهم من عدوي الإصابة بفيروس"كوفيد 19".


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