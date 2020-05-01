شهيد بئر العبد يبكي مذيعة "دي إم سي" علي الهواء

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الإرهاب

سيناء

دي إم سي

بئر العبد

داليا اشرف

بكت الإعلامية داليا أشرف، على الهواء بسبب استشهاد ضباط وجنود بئر العبد بشمال سيناء.

 وقال أشرف خلال برنامجها " 8 الصبح"، المذاع عبر فضائية"دي إم سي " : "  أمس استشهد 10 من أبطال القوات المسلحة، بنقول للأم ابنك مات راجل مش جبان ،هو راجل قوي وعمرنا ما هننساه ،كل نقطة دم فيهم وجعت قلبنا".

 ووجهت رسالة للإرهابيين ،قائلة :" أنا بقول للإرهابيين انتوا عمركم ما هتخوفنا خالص والله مش هنخاف.. بالعكس انتو بتزيدونا عزيمة إن احنا نأخذ حقوقهم.. حسبي الله في كل إرهابي أو إخواني عدو للوطن".

وتابعت :" أنا لو خلفت ولد هدخله الكلية الحربية أو الشرطة ،إحنا بنزيد قوة باللي انتوا بتعملوه ".

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