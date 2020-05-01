علي جمعة :إديله كرتونة و متعزموش علي الفطار

01 مايو 2020 - 01:55 م

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أن موائد الرحمن خلال شهر رمضان من النعم التي حرمنا منها بسبب أزمة فيروس كورونا .



وأضاف "جمعة"، خلال تقرير خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، بأن موائد الرحمن كانت علامة على التكافل الاجتماعي، ولكن حرمنا منها،متابعا :" لكن الله أوجد لنا البديل عن موائد الرحمن في هذه الظروف".



وأوضح مفتي الجمهورية السابق ، أننا نستطيع أن نصل بالطعام إلى مستحقيه عبر مؤسسات المجتمع المدني وذلك في صورة شنطة رمضان، أو كرتونة الطعام، معقبا :"اديله كرتونة و متعزموش علي الفطار".

