10 فوائد لتناول البيض في السحور

01 مايو 2020 - 02:11 م

تتنوع الأطعمة علي مائدة السحور وهناك بعض الأطعمة الأساسية ومنها الفول والبيض والجبن، إلا أن الدراسات الحديثة أثبتت أن تناول البيض في السحور له 10 فوائد هامة.

و من الأفضل تناول البيض مسلوق حسبما أكد موقع هيلث لاين " في تقريره الذي نشرته " الشروق" ، فهو يحفز جهاز المناعة علي مقاومة الأمراض ويساعد علي التخلص من الدهون.

والفوائد الـ 10 هي:

1- البيض المسلوقة الواحدة تحتوي علي فيتامين "أ" بنسبة 6%، وفيتامين "ب5" بنسبة 7%، و"ب 12" بنسبة 9%، وأيضًا الفوسفور بنسبة 9%، كما تحتوي البيضة على فيتامين "د"، وفيتامين "هـ"، وفيتامين "ب 6".

2- يرفع البيض البروتين الدهني والذي تعتبر زيادته حماية للجسم من الإصابة بالسكتة الدماغية و أمراض القلب وتناول بيضتين يوميا ترفع مستويات البروتين الدهني بنسبة 10%.

3- بيضة واحدة يوميا تكون مثالية بالنسبة للكوليسترول فهي لن تؤثر بشكل سلبي علي الدم.

4- "الكولين" أو شبيه فيتامين "ب" تساعد في بناء أغشية الخلايا و إنتاج الجزئيات التي تنقل الإشارة إلي المخ.

5- يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب .

6- يحتوي علي مضادات الأكسدة مما يساعد علي الحفاظ علي صحة العين وتأخر الشيخوخة ولاحتوائه أيضا علي فيتامين"أ" الذي يؤدي انخفاضه إلي فقدان النظر.

7- البيضة المسلوقة تحتوي علي أوميجا 3 والتي لها القدرة علي تقليل نسبة الدهون الثلاثية في الدم وبذلك تحمي القلب من الأمراض.

8- يساعد البيض الجسم زيادة كتلة العضلات وخفض ضغط الدم وتحسين صحة العظام.

9- يعمل علي تقليل الوزن لأنه يعطي الشعور بالشبع.

10- يقلل من فرض الإصابة بالسكتة الدماغية لأنه منخفض الكربوهيدرات.