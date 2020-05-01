الأهلي يتفوق على ريال مدريد باستفتاء "ماركا"

01 مايو 2020 - 02:12 م

احتل النادي الأهلي المركز الثاني في تصنيف جريدة "ماركا" الإسبانية، في الاستفتاء الذي أقامته الصحيفة ، لأفضل 50 شعار نادي على مستوى العالم.

وتضمنت قائمة الـ50 ناديا التي أعلنت عنهم الصحيفة لأفضل 50 شعار ناد على مستوى العالم شعارين لناديين عربين آخرين وهما الوداد والرجاء المغربيين.

وجاء نادي الرجاء المغربي في صدارة تلك القائمة، بعدما حصل على 155.9 صوتًا حتى الآن، خلفه النادي الأهلي الذي حصل على 123 ألف صوتًا.

وتفوق الأهلي على العديد من أبرز الأندية العالمية وعلى رأسها ريال مدريد الذي احتل المركز السادس بالترتيب، وفريق ليفربول الذي جاء بالمركز الثامن، وفرق برشلونة الإسباني الذي جاء بالمركز العاشر، ومانشستر يونايتد الذي جاء بالمرتبة الثالثة عشر، وروما الذي جاء في المركز السابع عشر، هذا بالإضافة إلى إنتر ميلان الإيطالي الذي جاء في المركز التاسع عشر، وأتلتيكو مدريد الإسباني الذي جاء في المركز العشرين.