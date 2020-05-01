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للمرة الثالثة.. تطهير المتحف المصري

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تطهير المتحف المصري
تطهير المتحف المصري
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متابعات- أمينة عبد العال

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كورونا

المتحف المصرى

الرماية

استمرارا لأعمال التعقيم والتطهير التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، يستمر المتحف المصري الكبير بميدان الرماية بأعمال تعقيم وتطهير الموقع الإنشائي للمتحف بالكامل.

وقال اللواء عاطف مفتاح  المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، في تصريحات صحفية  أن هذه هي المرة الثالثة التي تتم فيها أعمال التعقيم والتطهير للمتحف وملحقاته بشكل شامل وكامل، والتي تضمنت موقع المتحف من الداخل والخارج وجميع الممرات الموجودة به، ومبنى مركز الترميم وجميع ممراته، وذلك طبقا للمواصفات العالمية المعتمد من منظمة الصحة العالمية واتباع أعلى معدلات السلامة.

وأشار اللواء مفتاح إلى أنه منذ بداية الأزمة لم يتوقف العمل يوماً واحدا بالمتحف حيث يتم إتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لسلامة جميع العاملين به من قياس لدرجات الحرارة يوميا باستخدام أجهزة الليزر الحرارية، بالإضافة إلى إنشاء ثلاث ممرات لتعقيم جميع العاملين عند دخولهم الموقع بشكل يومي، والحفاظ على التباعد الاجتماعي أثناء فترات العمل، لافتا إلى أن العمل خلال شهر رمضان المعظم يتم على فترتين صباحية ومسائية حيث يستمر العمل بالموقع أثناء فترة الحظر بالتنسيق مع وزاره الداخلية.






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