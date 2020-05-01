تعليق مفاجيء من ابنة "مرسي" على حادث سيناء الإرهابي

01 مايو 2020 - 03:36 م

علقت الشيماء مرسي ابنة الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي، على الحادث الإرهابي الذي استهدف مدرعة للجيش في مدينة بئر العبد بشمال سيناء، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

وكتبت الشيماء عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" :" رحم الله الشهداء من الجنود والمدنيين فى سيناء".

وأضافت :" لا أنسى أبدا ردة فعل أبى حين قُتل الجنود فى رمضان بنفس الطريقة وفى نفس التوقيت فى عام حكمه، حزنه الشديد عليهم ورأيته يبكيهم كمن يبكى ولده وكان يقول هم مسئوليتى أمام الله وحمايتهم دين فى رقبتى".

وأمس أعلن المتحدث العسكري، عن استشهاد ضابط، وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، إثر انفجار عبوة ناسفة.

وقال المتحدث العسكري في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «إنفجرت اليوم عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود».

وأضاف: «وتؤكد القوات المسلحة على إستمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن وإستقراره».