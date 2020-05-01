الأزهر يشيد بالعملية النوعية للقوات المسلحة بسيناء

01 مايو 2020 - 04:37 م

أشاد الأزهر بجهود قواتنا المسلحة وبسالة أبطالها الشرفاء، في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره من أرض سيناء الغالية.



وجاء ذلك "بعد أن قام أبطالنا اليوم من جنود وضباط القوات المسلحة بتنفيذ عملية نوعية أدت إلى القضاء على عدد من الإرهابيين الذين يسعون للنيل من أمن واستقرار وطننا الحبيب"، وفق بيان.



وجدد الأزهر دعوته إلى مواجهة الجماعات الإرهابية بكل حزم دون هوادة، واصفًا إياهكم بأنهم "مفسدون في الأرض محاربون لله ولرسوله، داعيًا الشعب المصري وكافة مؤسسات الدولة للوقوف صفًّا واحدًا خلف قواتنا المسلحة للتصدَّى لجماعات الإرهاب الأسود والقضاء عليهم بكلِّ عزيمةٍ وحزم".



وكان الأزهر نعى شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا أمس جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، ما أدى إلى استشهاد وإصابة 10 ضباط وجنود.



وقال بيان مقتضب للمتحدث باسم الجيش العميد تامر الرفاعي: "انفجرت اليوم عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد"، في محافظة شمال سيناء.



وأضاف: "هذه الأفعال الإجرامية تدل على خسة مرتكبيها وتجردهم من أدنى معاني الإنسانية، وعدم مراعاتهم لحرمة الدماء ولا حرمة هذا الشهر الفضيل، كما يعرب الأزهر عن ثقته في قدرة قواتنا المسلحة على القصاص لشهداء الوطن من تلك العناصر الإرهابية والحفاظ على أمن الوطن واستقراره".



وقال الأزهر إنه بخالص التعازي للقوات المسلحة ولأسر شهداء الواجب الوطني، سائلًا الله -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظ مصر وأهلها من كل مكروه".

