كورونا يصيب طفلتي طبيبة الشرقية المتأثرة بالفيروس

أعلنت طبيبة الأمراض الصدرية بمستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق بالشرقية، الدكتورة منار سامي، المصابة بفيروس كورونا المستجد، إصابة طفلتيها بالفيروس التاجي بعد تأكد إصابة زوجها قبل يومين.

وناشدت الطبية وزيرة الصحة عبر منشور لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بنقل طفليتها إلى مستشفى العزل المحتجزة فيه، أو نقلها إلى المستشفى الذي توجد فيه بناتها.

وكانت الطبيية أعلنت عن إصابتها بالفيروس.التاجي، وكتبت على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بعد تأكد إصابتي بالكورونا ولا راد لقضاء الله أوصيكم خيرا ببناتي .. أوصيكم خيرا ببناتي".

وأضافت: "استخلفكم بالله الدعاء لي عند كل صلاة لعل منكم مستجاب الدعوة وإنا لله وإنا إليه راجعون، وأخيرا أوصيكم خيرا ببناتي".