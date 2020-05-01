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صلاح وتوتي

لم يكن بإرادته.. "توتي" يفجر مفجأة في رحيل صلاح لـ"ليفربول"

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لم يكن بإرادته.. "توتي" يفجر مفجأة في رحيل صلاح لـ"ليفربول"

الرياضة

صلاح وتوتي
صلاح وتوتي
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الطيب حسين

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كشف أسطورة فريق روما الإيطالي فرانشيسكو توتي، عن مفاجأة في رحيل  نجمنا المصري محمد صلاح عن الذئاب.

وأكد توتي أن "صلاح" لم يرحل عن صفوف الفريق بمحض رغبته، بل لحاجة النادي إلى دعم مالي من بيع بعض النجوم.

وقال توتي في بث مباشر عبر حسابه على "إنستجرام"، اليوم الجمعة: "إدارة روما قررت بيع صلاح إلى ليفربول، بسبب حاجة النادي إلى انتعاشة مالية قوية، مما جعله يفرط في بعض النجوم".

وأشار نجم روما السابق "الإمبراطور" توتي إلى أن قرار انتقال صلاح إلى ليفربول كان اقتصاديا بامتياز، وبعيد تماما عن أي محاولات من اللاعب أو وكيل أعماله.

يذكر أن محمد صلاح (27 عاما) انتقل من روما إلى ليفربول صيف 2017، مقابل 40 مليون يورو.

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