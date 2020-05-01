  • الجمعة 01 مايو 2020
  • بتوقيت مصر06:44 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صلاح وتوتي

لم يكن بإرادته.. "توتي" يفجر مفجأة في رحيل صلاح لـ"ليفربول"

وزيرة الصحة

عاجل.. تسجيل 358 إصابة جديدة بكورونا و14 حالة وفاة

اللافتة

قبطي يوصل الوجبات إلى المنازل طوال رمضان بشبرا

صورة

منشق عن كوريا الشمالية: «كيم يونج» مات.. وصراع حول من يخلفه

طبيبة الشرقية وطفلتها

كورونا يصيب طفلتي طبيبة الشرقية المتأثرة بالفيروس

الملك سلمان

استجابة لأمر ملكي.. تحرك عاجل لدعم المتضررين من "كورونا" بالسعودية

كورونا

الصين.. تخفيض مستوى الطوارئ ببؤرة تفشي "كورونا"

كورونا في إسرائيل

ارتفاع كبير في إصابات كورونا بإسرائيل

الشيماء مرسي

تعليق مفاجيء من ابنة "مرسي" على حادث سيناء الإرهابي

أحمد الطيب، شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: من يتوكل على الله ولا يأخذ بالأسباب «متمرد»

إعلامي شهير يؤكد عودة الحياة لطبيعتها بعد العيد

آخر الأخبار

خير
خير
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيا انتظره جميع السعوديين والوافدين

#

تعود إلى الحياة قبل دفنها (تفاصيل صادمة)

#

إعلامي شهير يعلن إصابته بفيروس كورونا

#

ابنة شقيقة فنان شهير تروي معاناتها بعد إصابتها بـ كورونا

قال الإعلامي محمد علي خير، إن عودة الحياة لطبيعتها بعد عيد الفطر المبارك ستكون بشروط.
وأوضح عبر حسابه على "فيس بوك"، أن الدولة ستتبع نفس الإجراءات التي تبنتها الدول التي قررت تخفيف الحظر.
وكتب: "لن نخترع العجلة..هنعمل نفس اجراءات دول العالم اللي قررت تخفيف اجراءات الحظر قريبا..وتقريبا حكومتنا هتخفف الاجراءات بعد عيد الفطر وبناء عليه اقترح مايلي:
اول هام..بالنسبة لموظفي الحكومة..ينبغي تشغيل 50% منهم مع التبادل مع زمايلهم مثلما هو الحال الان وذلك لفترة ليست بالقصيرة
تاني هام..بالنسبة للمصالح الحكومية التي تتعامل مع المواطنين مثل الشهر العقاري والمرور وخلافه..نقترح ان تخصص اماكن انتظار خارج المبني للمواطنين وادخال المواطنين علي دفعات مثلما تفعل البنوك حاليا
تالت هام..نرجو مع بدء العام الدراسي الجديد ان يتم تطبيق بشكل عملي التعليم عن بعد في بعض المدارس او الفصول او المناهج
رابعا..الزام جميع المؤسسات الحكومية والخاصة بتعقيم مبانيها بشكل مستمر وفق الية محددة والحصول علي شهادات معتمدة بذلك لضمان الرقابة
خامسا..ان تعلن الحكومة غلق جميع المحلات والانشطة في تمام العاشرة مساء مثل كل بلاد العالم المحترمة..مفيش بلد في العالم فاتحة 24ساعة
سادسا..بالنسبة لدور العبادة ..في حال اقرار اعادة فتحها..يشترط التعقيم بشكل مستمر
سابع هام..تشجيع الناس علي التعامل المالي بينهم عبر نظم الدفع الاليكتروني."
وختم بقوله: "التوعية مطلوبة للمواطنين بشكل مستمر..عارف ان حضراتكم هتسالوني عن مترو الانفاق والقطارات والميكروباصات وعودة المحاكم..قلت استمع لاقتراحاتكم ونقدم ذلك لحكومتنا..وربنا يسهل".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

اتفاقية صلح مع كورونا

فراج إسماعيل

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» شعار الأهلي يتصدر الأندية في استفتاء عالمي
» فضيحة مدوية.. فنان يتحرش بمراسلة رئاسية على الهواء (فيديو)
» الاتحاد الإنجليزي يدرس إلغاء الكأس
» للمرة الثالثة.. تطهير المتحف المصري
» مروع.. ثور يهاجم أما مع طفلها الرضيع
» أنباء عن وقف أمير الكويت لأم هارون
» شروط "الدراويش" للاستغناء عن "باهر" للأهلى
» 4 رحلات استثنائية لإعادة العالقين من هذه الدول
» وفاة مغني عالمي بفيروس"كورونا"
» «السيسي» يهنئ عمال مصر بعيدهم
» وفد الفيفا يزور القاهرة لحسم هذه الأمور بالجبلاية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:09 م

  • فجر

    03:44

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية