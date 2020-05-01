للمرة الرابعة.. جسم غريب يظهر في سماء تكساس (فيديو)

في ظاهرة أضحت متكررة، رصد مقطع فيديو، أضواء ساطعة تحوم في شكل مثلث الشكل في سماء ولاية تكساس الأمريكية.
يأتي ذلك بعد أيام من قيام وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بإصدار ثلاثة مقاطع قالت إن طيارين تابعين للبحرية سجلوها في عامي 2004 و2015، ما يبدو أنه سباقات لأجسام عالية السرعة في السماء.
وعلاوة على ذلك، شهدت الأشهر القليلة الماضية، تداول مقاطع فيديو تظهر أجسامًا غريبة تظهر في سماء الولايات المتحدة، حيث تكررت الظاهرة ثلاث مرات هذا العام في تكساس.
والآن ، ظهر فيديو جديد من بلدة "تومبول" يظهر أحد أوضح المشاهد حتى الآن، إذ يظهر ثلاث حلقات على شكل حلقة تتحرك ببطء إلى شكل مثلث، تبدأ في الاختفاء من الأفق، قبل أن تعود إلى الظهور مجددًا.
ويظهر المقطع الذي تمت مشاركته على موقع "يوتيوب" في 22 أبريل صوت امرأة وهي تصيح قائلة: "يا إلهي.. ما هذا؟".
وقال تعليق مصاحب له: “كان هذا فوق مدينتنا تومبال بولاية تكساس مباشرة. "كان هناك حوالي 15 شخصًا آخرين كانوا يسجلون معنا. ماذا تعتقد؟"
وليس من الواضح طبيعة هذه الأضواء، لكن في المشاهد السابقة غالبًا ما يتم النظر إليها على أنها فوانيس أو طائرات ورقية أو طائرات بدون طيار صينية.
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