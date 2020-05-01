الأزهر ينعى الدكتور عبدالغفار هلال أحد أعلام اللغة العربية

01 مايو 2020 - 08:15 م

نعى الأزهر الدكتور عبدالغفار حامد هلال، عميد كلية اللغة العربية الأسبق بجامعة الأزهر بالقاهرة، الذي وافته المنيَّة اليوم الجمعة عن عمر ناهز 84 عامًا.

وقال انه "بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، يحتسب الأزهر الشريف عند الله تعالى، العالم الجليل"، الذي وصفه بأنه "كان أحد أعلام اللغة العربية في مصر والعالم العربي والإسلامي".

وأشار إلى أنه "أثرى المكتبة العلمية بمؤلفاته عن اللغة العربية والتعريب والترجمة والتفسير البياني للقرآن الكريم من النواحي اللغوية وكيفية الإفادة منها في استنباط الأحكام الشرعية، ونال العديد من الجوائز والتكريمات أبرزها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى من رئاسة الجمهورية في 2015".

وقال الأزهر إنه "إذ ينعى فقيده الراحل؛ فإنه يتقدم بخالص العزاء إلى أسرة المفكر الإسلامي الراحل وإلى كل أهل العلم وطلابه في مصر والعالم العربي والإسلامي، سائلًا الله -عز وجل- أن يسكنه فسيح جناته ويرزق أهله وذويه وكل محبيه الصبر والسُّلوان. و(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)".

