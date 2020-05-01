  • الجمعة 01 مايو 2020
  • بتوقيت مصر09:20 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

أرقام صادمة.. ضحايا كورونا من الفقراء ضعف أعداد الأغنياء

ارشيفية

تعافي مليون شخص مصاب بفيروس كورونا

عبد الغفار

الأزهر ينعى الدكتور عبدالغفار هلال أحد أعلام اللغة العربية

خير

إعلامي شهير يؤكد عودة الحياة لطبيعتها بعد العيد

صلاح وتوتي

لم يكن بإرادته.. "توتي" يفجر مفجأة في رحيل صلاح لـ"ليفربول"

وزيرة الصحة

عاجل.. تسجيل 358 إصابة جديدة بكورونا و14 حالة وفاة

اللافتة

قبطي يوصل الوجبات إلى المنازل طوال رمضان بشبرا

صورة

منشق عن كوريا الشمالية: «كيم يونج» مات.. وصراع حول من يخلفه

طبيبة الشرقية وطفلتها

كورونا يصيب طفلتي طبيبة الشرقية المتأثرة بالفيروس

الملك سلمان

استجابة لأمر ملكي.. تحرك عاجل لدعم المتضررين من "كورونا" بالسعودية

هجوم جديد من الجيش الإسرائيلي على المسلسل المصري

عرب وعالم

بوستر النهاية
بوستر النهاية
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

الجيش الإسرائيلي يقصف موقعين لـ"القسام" في غزة

#

محمد صلاح يقود ليفربول لفوز صعب على بورنموث

#

إسرائيل تنشر طواقم دبابات نسائية على حدود مصر

#

المقاولون يدك شباك المصري برباعية.. ويتأهل لدور الـ8

الجيش الإسرائيلي

أفيخاي

المسلسل المصري

هاجم المتحدث الإعلامي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي مسلسل «النهاية» الذي يقدمه النجم يوسف الشريف على شاشة on tv ، ومسلسل «أم هارون» الخليجي

وكتب أفيخاي عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قال فيها «ما موقفي من مسلسل ?#النهاية الرمضاني؟ فهذا المسلسل لا يستحق التعليق، هذا ما بقي لمن يتحدث عن نهاية إسرائيل منذ تأسيسها. يتحدثون ويعملون مسلسلات خيالية بينما نحن نصنع المعجزات يومًا بعد يوم. شاء من شاء وأبى من أبى ستبقى إسرائيل لابد الآبدين.

‏أما الذي يغضب من مسلسل #أم_هارون على سبيل المثال ويخاف من كلمة #تطبيع فهو فاقد البوصلة ضعيف الإرادة. بؤساء انتم والله.

الأمر الذي جعل منتج العمل المنتج تامر مرسي يقابل كلماته بضحكات ساخرة علي التدوينه المكتوبة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

اتفاقية صلح مع كورونا

فراج إسماعيل

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تراجع وفيات "كوورنا" في كندا
» «رونالدو» يسرب أخبار إصابة زميله بكورونا حتى لا يعود لإيطاليا
» كورونا.. تسجيل 739 وفاة جديدة في بريطانيا
» شعار الأهلي يتصدر الأندية في استفتاء عالمي
» ارتفاع كبير في إصابات كورونا بإسرائيل
» فضيحة مدوية.. فنان يتحرش بمراسلة رئاسية على الهواء (فيديو)
» «كورونا» لن ينتهي قبل عامين.. ويجب الاستعداد للأسوأ
» إصابات كورونا بالإمارات ترتفع لهذا الرقم
» لم يكن بإرادته.. "توتي" يفجر مفجأة في رحيل صلاح لـ"ليفربول"
» فيديو.. الفئران تغزو الشوارع وتصيب السكان بالرعب
» كورونا يصيب طفلتي طبيبة الشرقية المتأثرة بالفيروس

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:42 ص

  • فجر

    03:44

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية