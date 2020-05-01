الصحة العالمية: كورونا له أصل طبيعي وليس مصطنعًا

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«الصحة العالمية» تحسم الجدل حول مصدر كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا التاجي، غير مصنع في المختبرات كما أدعى البعض تصنيعه داخل مختبرات مدينة ووهان الصينية، التي بدأ منها انتشار الفيروس حول العالم.

وأجاب مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايك رايان، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، على سؤال ما إذا كان فيروس كورونا المستجد ينحدر من مختبر الفيروسات في ووهان: «تشاورنا مع العلماء ونحن مقتنعون بأنه من أصل طبيعي».

وأكدت المنظمة المسئولة عن الصحة في العالم، أن هذه السلالة من الفيروس لها أصل طبيعي.


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