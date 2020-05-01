» انخفاض غير مسبوق في أسعار الذهب خلال أسبوع

تراجعت أسعار الذهب في مصر بنسبة 1.3%، بواقع 10 جنيهات، ليسجل الجرام عيار 21 نحو 742 جنيها اليوم الجمعة، مقابل 752 جنيها أمس.

وجاء ذلك نتيجة انخفاضه عالمياً بنحو 30 دولار ليصل إلى 1674 دولارا للوقية، وفقا لتصريحات نادى نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية.

وبحسب نجيب، انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 635 جنيها مقابل 645 جنيها، كما تراجع سعر عيار 24 ليصل إلى 849 جنيها، مقابل 859 جنيها، وانخفض الجنيه الذهب بنحو 200 جنيها ليصل إلى 5800 جنيه، مقابل 6 آلاف جنيه.