» كورونا.. أقل معدل يومي للوفيات بنيويورك

سجلت ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الجمعة، أقل معدل يومي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد منذ يوم 29 مارس الماضي.

وأفاد حاكم نيويورك، أندرو كوومو في مؤتمر صحفي عقده الخميس، بارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا في ولايته بواقع 289، ليتجاوز هذا العدد 18600 حالة.

ويمثل هذا الرقم انخفاضا ملموسا جديدا لعدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا في ولاية نيويورك، أكبر بؤرة للتفشي في الولايات المتحدة، حيث سجلت في إحصائية يوم 28 أبريل 335 حالة وفي 29 أبريل 330، وفي 30 أبريل 306، كما يعتبر الأقل منذ 29 مارس.

وذكر كوومو مع ذلك، أن عدد الإصابات المؤكدة ارتفع بواقع 954 ليصل إلى نحو 308 آلاف حالة، وذلك تزامنا مع انخفاض العدد العام للمرضى في المستشفيات وتراجع عدد المصابين الجدد يوميا فيها.

وقال حاكم ولاية نيويورك، تعليقا على هذه الأرقام: "العدو لذ بالفرار، الفيروس يتراجع".

وأعلن كوومو مع ذلك أنه قرر تمديد إغلاق المدارس في كل أنحاء الولاية حتى نهاية السنة الدراسية الحالية.



