كورونا.. تسجيل 68 إصابة جديدة بالعراق

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل 68 إصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان لوزارة الصحة والبيئة العراقية، أن "مختبراتها سجلت 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضاف البيان أن "الإصابات توزعت على محافظات بغداد والبصرة والنجف وميسان وأربيل وكركوك"، مبينا أن "الوزارة سجلت حالة وفاة واحدة في محافظة المثنى".

وأشار إلى أن "الوزارة فحصت 3338 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق ليصل العدد الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 95399".

وتابعت الوزارة أن "مجموع الإصابات بلغ 2153، والوفيات 94 حالة، بينما حالات الشفاء بلغت 1414".



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