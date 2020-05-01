تفاصيل أولى جلسات محاكمة كويتي متهم بقتل طالب عماني في لندن

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نفى شاب كويتي، طعن طالب عماني حتى الموت خارج متجر "هارودز" في لندن أثناء محاولة سرقة ساعته التي تبلغ قيمتها أكثر من 41 ألف جنيه استرليني.  
وتعود تفاصيل الواقعة إلى الخامس من ديسمبر الماضي عندما قتل الطالب العماني محمد عبد الله العريمي (26 عامًا) أمام متجر هارودز الشهير في لندن من أجل سرقة ساعة "رولكس".
وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن العريمي كان في طريق عودته إلى منزله برفقة صديق له بعد خروجهما من مطعم، عندما تعرض له اللصوص وطلبوا منه أن يعطيهم ساعة "رولكس" كانت معه. 
وبحسب صديق له، حاول مقاومة اللصوص فطعنوه بسكين، ما أدى إلى وفاته، وقد عثر عليه ميتًا في وقت متأخر من الليل. 
وألقي القبض على بدر رحيم النازي (23 عامًا) في 8 يناير الماضي، بعد تسليم نفسه في مركز شرطة وسط لندن، إثر نشر الشرطة لقطات له تم التقاطها عبر كاميرات المراقبة، وعرضت مكافأة قدرها 20 ألف جنيه إسترليني لمن يدلي بمعلومات حوله.  
ووجهت له تهمة القتل، ومحاولة السطو وحيازة سلاح حاد. ومثل المتهم أمام محكمة أولد بيلي في جلسة استماع اليوم. عبر رابط الفيديو من داخل مقر احتجازه، وقال إنه غير مذنب في أربع تهم. ونفى مقتل العريمي، بقصد محاولة السرقة وحيازة سكين، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. 


وقال المدعي مات باروكليف، جلسة استماع سابقة: "إنها في الأساس عملية سطو، وتم طعن الضحية حتى الموت". وبعد وفاته ، قال شقيق العريمي سالم عبدالله العريمي في بيان نيابة عن عائلته: "قلوبنا محطمة إلى الأبد".

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