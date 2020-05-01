» 12 درجة.. درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات مصر

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"الأرصاد" تعلن توقعاتها لطقس غد السبت

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طقس غد السبت، الموافق 2 مايو 2020، حيث يتوقع خبراء الأرصاد، أن يكون الطقس غدا، مائلا للحرارة نهارا ومائلا للبرودة ليلا مع وجود شبورة مائية صباحا ورياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

كما يتوقع الخبراء أن يكون الطقس، شديد الحرارة نهارا لطيفا ليلا مع وجود شبورة مائية صباحا ورياح تنشط مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، وأن يكون شديد الحرارة نهارا لطيفا ليلا مع رياح معتدلة على جنوب الصعيد.

كما يتوقع الخبراء أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقسا معتدلا نهارا مائلا للبرودة ليلا مع رياح معتدلة تنشط أحيانا على وسط سيناء، وتشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا معتدلا نهارا باردا ليلا ورياحا معتدلة تنشط غربا، ويشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقسا مائلا للحرارة نهارا لطيفا ليلا ورياحا معتدلة تنشط على بعض المناطق.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر ومتر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر ونصف ومترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى     العظمى

القاهرة 19 32

شبين الكوم 18 31

طنطا 18 31

دمنهور 17 27

الإسكندرية 17 26

بلطيم 16 25

مطروح 15 28

السلوم 16 28

سيوة 18 33

بورسعيد 17 25

دمياط 17 24

الزقازيق 16 32

الاسماعيلية 16 33

السويس 16 32

العريش 15 25

رفح 14 24

رأس سدر 20 29

نخل 12 32

نويبع 21 34

طابا 17 29

كاترين 12 24

الطور 20 31

شرم الشيخ 23 33

الغردقة 22 33

مرسى علم 20 32

الفيوم 19 34

بنى سويف 19 36

المنيا 19 37

أسيوط 20 38

سوهاج 21 39

قنا 22 39

الأقصر 22 39

أسوان 24 39

أبوسمبل 22 39

الوادى الجديد 20 40

شلاتين 24 34

ابو رماد 23 33

حلايب 26 31

رأس حدربة 25 30


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