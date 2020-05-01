» عميد معهد القلب يكشف فوائد النوم العميق للجسم

01 مايو 2020 - 10:20 م

كشف الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، عن فوائد النوم العميق للجسم وعدد الساعات اللازمة لحصول الجسم على راحة.



وقال خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الليل جعل للاستقرار والطمأنينة والنوم أما النهار جعل للعمل.



وتابع الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، أن الدراسات الحديثة على طب النوم كشفت أن عدد ساعات النوم المستقر تبلغ 7 ساعات في اليوم.

