محامي شهير يفتح النار علي الفنانة الكويتية حياة الفهد

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كشف المحامي سمير صبري، تفاصيل بلاغه ضد الفنانة الكويتية حياة الفهد، قائلًا إنها اعتدت على المصريين وعلى العمالة المصرية، متابعًا: «مكنتش أعرف عنها حاجة، ولكن اعتبرت اهانتها للمصريين إهانة ليا شخصيًا».
وطالب «صبري»، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج «خط أحمر»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»،  بمنعها من دخول الأراضي المصرية في دعوته، وتقديمها للمحاكمة.
وأوضح أن حياة الفهد أساءت  للمصريين في بداية أزمة كورونا، وقالت ارموا العمالة المصرية في الصحراء، مؤكدًا أنه يجب على كل مواطن أن يكون له رد فعل تجاه مثل تلك الوقائع.
وعن اعتذار الفنانة الكويتية، قال المحامي: الاعتذار لا ينفي الجريمة: "اللي يقل أدبه علينا لازم يتحاسب، ولا أتنازل عن حق وطنيتي.

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