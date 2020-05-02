دراسة صادمة: هيدروكسي كلوروكوين يعطل وظائف القلب

02 مايو 2020 - 12:00 ص

حذر الأطباء في دراسات جديدة من استخدام عقار هيدروكسي كلوروكوين لعلاج فيروس كورونا، والذي كان سبق وأشار له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلا إن نتائجه تبدو واعدة في علاج الفيروس التاجي.



وفي تقرير نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، قالت إن استخدام هيدروكسي كلوروكوين لعلاج الفيروس التاجي قد يكون خطيرًا بعد أن عانى ما يقرب من 90% من المرضى الذين خضعوا لتجارب العلاج بعقار الملاريا من اضطراب في ضربات القلب.



وأشارت الصحيفة إلى أن اضطراب ضربات القلب لفترات طويلة أمر من شأنه أن يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتات دماغية.



وأوضح التقرير أن عدم انتظام ضربات القلب هو أحد الآثار الجانبية المعروفة والمهددة للحياة نتيجة للعقار الذي يروج له ترامب لذلك اختبره الباحثون مرة أخرى على عدد من مرضى الفيروس التاجي. حيث وجدت الدراسات أن أكثر من 90 % من مرضى كورونا ظهر عليهم تأخيرات أطول من المعتادة بين ضربات القلب، وهي علامة مقلقة تشير إلى أن الدواء قد يعطل وظائف القلب.



ومنذ شهر مارس الماضي كان الرئيس ترامب يؤكد أن نتائج العقار ستغير من مسار المرض في الولايات المتحدة، ويعتبر هذا العقار هو أحد أقدم وأشهر الأدوية المضادة للملاريا.



وفي تصريحات سابقة لشبكة سي إن إن الأمريكي قالت الدكتورة سيلين جاوندر، أستاذة الطب السريري والأمراض المعدية بجامعة نيويورك، إن الكلوروكين معروف بأن له آثار جانبية خطيرة، وأضافت أنه على الرغم من بعض الدراسات الحديثة التي استخدمت العقار وتم اختبارها على 20 مريض فقط، فهي وإن كانت واعدة، لكنها لا تعطي نتائج حقيقة وكافية عن سلامة وفعالية العقار.



وأضافت أن ما سيحدث خلال الفترة المقبلة هو أنه الأطباء سيقومون بوصف هذا النوع من الدواء للمرضى واخضاعهم لتجارب سريرية ليروا مدى فعالية العقار على أرض الواقع لكنها لن تنجح بسهولة.. فعلى الرغم من أنها واعدة لكنها ليست سهلة.

