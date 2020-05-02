كورونا.. فرنسا تسجل أقل معدل وفيات يومي

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الصحة تعلن تسجيل أعلى معدل إصابات يومي بـ"كورونا"

سجلت فرنسا، الجمعة، أقل معدل للوفيات بفيروس كورونا منذ 24 مارس/ آذار الماضي، بواقع 218 حالة.
وأعلن المدير العام لوزارة الصحة جيرومي سالومون، في مؤتمر صحفي، ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 24 ألفا و594.
وأوضح سالومون، أن عدد الإصابات بلغ 200 ألف و137، إثر تسجيل 883 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.
وأفاد أن أعداد المصابين في وحدات العناية المركزة يواصل انخفاضه لليوم الـ23، إذ وصل عدد نزلاء المستشفيات بسبب الفيروس 25 ألفا و887، منهم 3 آلاف و878 في تلك الوحدات.
وأشار إلى أن أعداد المتعافين ارتفع إلى 50 ألفا و212، بعد تماثل 862 مريضا للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وكانت فرنسا قد أصدرت قرارا برفع التدابير المتخذة لمكافحة الفيروس تدريجيا، اعتبارا من 11 مايو/ أيار.
وحتى مساء الجمعة، أصاب كورونا أكثر من 3 ملايين و363 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 237 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و69 ألفا، وفق موقع "worldometers". -

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