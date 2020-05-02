ساويرس يكشف كواليس جديدة عن تدخله لإنهاء عقد محمد الباز مع المحور

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أحمد عادل شعبان

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ساويرس

محمد الباز

رد رجل الأعمال نجيب ساويرس على متابع سأله عن دوره في التدخل لإنهاء عقد الإعلامي محمد الباز مع قناة المحور بعد هجومه عليه.

وبدأت الأمور بسؤال من أحد المتابعين لـ"ساويرس" كالتالي: م.نجيب لو واحد كتب تويتا عليك ومعجبتكش وعرفت انه شغال عندك هترفده .

و رد "ساويرس" قائلا: لا طبعا كل واحد حر فى رأيه .

وعاد أحد المتابعين ليقول لـ"ساويرس" : هههههه امال ايه الحصل مع الباز!!! فرمتو بس من بعيد ل بعيد.

و رد "ساويرس" قائلا: ممكن الإنسان المحترم يقول الرأى المخالف من غير الشتيمة و القذف و السب ...و ده ما حصلش فى الحالة دى .. فعلى نفسها جنت براقش .

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