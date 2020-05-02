ساويرس يكشف كواليس جديدة عن تدخله لإنهاء عقد محمد الباز مع المحور

02 مايو 2020 - 05:45 ص

رد رجل الأعمال نجيب ساويرس على متابع سأله عن دوره في التدخل لإنهاء عقد الإعلامي محمد الباز مع قناة المحور بعد هجومه عليه.



وبدأت الأمور بسؤال من أحد المتابعين لـ"ساويرس" كالتالي: م.نجيب لو واحد كتب تويتا عليك ومعجبتكش وعرفت انه شغال عندك هترفده .



و رد "ساويرس" قائلا: لا طبعا كل واحد حر فى رأيه .



وعاد أحد المتابعين ليقول لـ"ساويرس" : هههههه امال ايه الحصل مع الباز!!! فرمتو بس من بعيد ل بعيد.



و رد "ساويرس" قائلا: ممكن الإنسان المحترم يقول الرأى المخالف من غير الشتيمة و القذف و السب ...و ده ما حصلش فى الحالة دى .. فعلى نفسها جنت براقش .



