» خلاف علي أجرة"توك توك" تودي بحياته قبل السحور

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متابعات- أمينة عبد العال

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توك توك

العمرانية

عامل

نشب خلاف  بين سائق توك توك وعامل علي الأجرة وتطور الأمر بينهما إلي أن قتل السائق العامل قبل السحور بمنطقة العمرانية.

و تلقي قسم شرطة العمرانية بلاغ بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بدائرة القسم وفورا توجهت القوات إلي مكان الحادث، وتمكنت قوات الأمن من القبض علي سائق التوك توك و تم نقل جثة " وليد. أ " و تظهر به آثار الطعنات إلي المشرحة تحت تصرف النيابة ، حسبما نشرت "الوفد".

وأفادت التحريات من شهود العيان أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وسائق التوك توك وقام علي أثرها المتهم بطعن المجني عليه  بآلة حادة وتوفي في الحال، وتم تحرير محضر بالواقعة وتتولي النيابة التحقيق.


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