"صلاح" يؤدى تدريباته استعدادا لعودة الدوري الإنجليزي

02 مايو 2020 - 11:25 ص

نشر اللاعب محمد صلاح المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزى صورا جديدة له أثناء العزل المنزلي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

ونشر "صلاح" صورا عبر حسابه على انستجرام خلال قيامه بتجهيز القهوة قبل البدء في التدريبات البدنية للحفاظ على لياقته مترقباً عودة الدوري الانجليزي قريباً.

وكشفت تقارير صحفية عن وضع رابطة أندية الدوري الإنجليزي موعدا مبدئيا لعودة منافسات البريميرليج، فى حال موافقة الحكومة البريطانية عليه، خلال الاجتماع الذى عقد أول أمس الجمعة، واستمر لمدة 4 ساعات.