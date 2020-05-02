كيف تكتب العبرية.. خطأ فادح في أم هارون

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العربية

العبرية

ام هارون

النعامي

أثارت الكثير من مشاهد مسلسل أم هارون مزيدا من الجدل، حيث صارت المسلسل الأول في الدراما الرمضانية عرضة للانتقادات وذلك، بما يظهر من بعض مشاهده من محاولات للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

الكاتب الفلسطيني صالح  النعامي أشار إلى بعض المآخذ على هذا المسلسل على حسابه في تويتر قائلا : " كما تعلمون، فإن العبرية، مثل العربية تكتب من اليمين إلى الشمال لكن، كما أبلغت، فإن الذين أعدوا مسلسل أم هارون جعلوا الممثلين يكتبونها من الشمال إلى اليمين".

يذكر أن أنباء قد ترددت على صفحات التواصل الاجتماعي عن وقف أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد لمسلسل أم هارون.

وذكر الصحفي الإسرائيلي مهدي مجيد، أن الشخصية الحقيقية لأم هارون التي تجسدها الفنانة الكويتية حياة الفهد، هي شخصية عراقية تدعى "أم شاؤول".

وأضاف أن المرأة اليهودية التي تدعى "أم شاؤول " هي عراقية الأصل ومن مدينة البصرة، وأنها ليست كويتية كما يذكر  المسلسل.

 


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