عمرو يوسف : كندة اتحسدت

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السقا

كندة علوش

عمرو يوسف

طالب الفنان عمرو يوسف بالكف عن الحديث بشأن مهارة زوجتة الفنانة السورية كندة علوش في الطبخ، قائلا :"كندة اتحسدت".

وأضاف "يوسف" خلال برنامج "إغلب السقا" على فضائية "إم بي سي"،قائلا : عايزين نقفل الموضوع دا ..كل ما اروح مكان يكلموني عن أكل كندة".

 و تابع :" مستوى كندة هبط في الطبخ من الحسد دا ، كفاية بقي"

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