عمرو يوسف : كندة اتحسدت

02 مايو 2020 - 12:29 م

طالب الفنان عمرو يوسف بالكف عن الحديث بشأن مهارة زوجتة الفنانة السورية كندة علوش في الطبخ، قائلا :"كندة اتحسدت".



وأضاف "يوسف" خلال برنامج "إغلب السقا" على فضائية "إم بي سي"،قائلا : عايزين نقفل الموضوع دا ..كل ما اروح مكان يكلموني عن أكل كندة".



و تابع :" مستوى كندة هبط في الطبخ من الحسد دا ، كفاية بقي"

