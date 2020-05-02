محمد رمضان يقع في خطأ فادح أثناء مشهد في "البرنس"

02 مايو 2020 - 12:38 م

أثار مشهد للفنان محمد رمضان في مسلسل "البرنس" الذي يذاع من بداية رمضان، سخرية واسعة وغضب الأطباء بسبب الخطأ الفادح الذي وقع فيه العاملين في المسلسل.

وشهدت الحلقة السادسة من المسلسل، ظهور محمد رمضان، في أحد المشاهد داخل المستشفى بعد تعرضه لحادث مع زوجته وأطفاله، يحيط به طبيبة وممرضة، إلا أن الخطأ وقع في وصلات جهاز تخطيط القلب، فبدلًا من تركيبها على صدر الفنان، تم وضعها على ذراعه.

وأثار المشهد موجة من السخرية والغضب في آن واحد، حيث قال أحدهم "يبدو أن محمد رمضان يقوم بعمل تخطيط للقلب من ذراعه".

فيما قال آخر :"حتى وإن كان مجرد تمثيل بالنسبة للمخرج والممثلين، هذه مهنتكم لازم تحترمونها، إذا قررتم تحطون مشهد طبي اهتموا بالتفاصيل، اللي يتابعونكم مو سذج ولا ينقصهم معلومات".

فيما لم يصدر من محمد رمضان رد على هذه الضجة التي أثيرت على المشهد الذي انتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



