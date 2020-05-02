مفاجأة.. رمضان سيصل لـ36 يومًا في هذا العام

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الفلك

عالم سعودي

فجر أستاذ المناخ بجامعة القصيم السعودية، الدكتور عبدالله المسند، مفاجأة تحدث لأول مرة، مؤكدًا أن المسلمين سيصومون 36 يومًا من رمضان في عام 2030م، حسب التوقعات الفلكية في حدث لا يتكرر كثيرا .

وأوضح "المسند"، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن عام 2030 سيوافق الشهر الفضيل مرتين، الأول رمضان 1451هـ، والذي يُتوقع أن يحل في 5 يناير 2030 وعدته ستكون 30 يومًا.

وأضاف، كما ستشهد السنة ذاتها بحسب المسند شهر رمضان مرة أخرى، وذلك في 26 ديسمبر 2030، ليصوم المسلمون خلالها ستة أيام من رمضان 1452هـ، ويتمّون عدة الشهر في السنة التالية 2031م، مشيرًا إلى أن السبب في ذلك لأن السنة الهجرية أقصر من الشمسية بمتوسط قدره 11 يوماً.

وكتب قائلَا :" كما ورد في بعض الردود الكريمة، عام 2030 سنصوم #رمضان 1451 في 5 يناير 2030، وطول شهر رمضان 30 يوماً، وفي 26 ديسمبر من العام نفسه (2030) سنصوم 6 أيام من رمضان 1452هـ في 2030 والباقي في 2031، والسبب في ذلك لأن السنة الهجرية أقصر من الشمسية بمتوسط قدره 11 يوماً .. هذا والله أعلم".

وأثارت تغريدة أستاذ المناخ السعودي، موجة جدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وشكك كثيرون فيما قاله خاصة أن هذا لم يحدث من قبل، بينما أبدى البعض تفاجئهم من المعلومة التي لم يشككوا فيها.


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