الجيش يوجه رسالة للرئيس في ذكرى العاشر من رمضان

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القوات المسلحة

السيسي

العاشر من رمضان

ذكرى العاشر

بعث الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقيـة تهنئـة، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان 1441هـ.

حيث نصت البرقية على النحو التالي: «السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية – القائد الأعلى للقوات المسلحة، يسعدنى أن أهنئ سيادتكم بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر العاشر من رمضان ، الذى حققه جيل عظيم من رجال القوات المسلحة ببطولاتهم وتضحياتهم وكانوا قدوة فى البسالة والفداء من أجل إعلاء الإرادة المصرية واسترداد العزة الوطنية».

وتابع: «إن ذكرى هذا اليوم المجيد ستظل دائما مبعث اعتزاز شعب مصر بقواته المسلحة ورجالها ، الذين توجوا كفاح شعب مصر ونضاله بإعلاء إرادته والحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه بنصر مجيد حققوه فى يوم العاشر من رمضان، ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكرى المجيدة ، يؤكدون وفاءهم للمهام والمسئوليات التى يحملون أمانتها في الدفاع عن الوطن وحماية شعبه ومقدساته وصون أمنه القومي،أعاد الله هذه الذكرى الخالدة على سيادتكم بكل الخير وعلى الوطن بكل اليمن والبركات وكل عام وسيادتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة .

وأصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام ، بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان 1441هـ .

كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لافراد القوات المسلحة بنفس المناسبة .


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