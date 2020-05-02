بدر العساكر يعلن مشروع "بن سلمان": "سيعود نداء الحق صادحًا"

02 مايو 2020 - 04:27 م

أعلن بدر العساكر مدير مكتب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن مشروع ولي العهد الذي وصفه بأن بسببه سيعود نداء الحق صادحًا.

ونشر بدر العساكر، عبر حسابه على حسابه في موقع التغريدات القصيرة "تويتر" فيديو من المشروع، وقال :"مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية.. محافظةٌ على تاريخٍ مدوّن بالنور.. ومصاغٍ بالضياء.. لتعمر مساجد الله بالمصلين .. ويعود نداء الحق صادحًا من مآذنها".

مشروع «محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية»، يتضمن تطوير وتأهيل كامل مساجد المرحلة الأولى من المشروع التي بلغ عددها 30 مسجداً تاريخياً في أنحاء السعودية بتكلفة 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار) خلال 423 يوماً، بتوجيه ومتابعة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ضمن التوجيه بتطوير وتأهيل 130 مسجداً تاريخياً على مراحل عدة.

وحسب صحيفة الشرق الأوسط ، جاء توجيه الأمير محمد بن سلمان بتنفيذ مشاريع تطوير المساجد التاريخية وتأهيلها خلال المرحلة الأولى من قبل شركات سعودية متخصصة في المباني التراثية وذوات خبرة في مجالها، مع أهمية إشراك المهندسين السعوديين للتأكد من المحافظة على الهوية العمرانية الأصيلة لكل مسجد منذ تأسيسه، والذي تم عبر برنامج إعمار المساجد التاريخية في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة الثقافة والجمعية السعودية للمحافظة على التراث.

إلى ذلك، وجّه ولي العهد بضم مسجد العظام التاريخي في محافظة العلا إلى مشروع «محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية» وفقاً لما أعلن عنه وزير الثقافة بدر بن عبد الله بن فرحان في تغريدة أمس.

وراعى مشروع «محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية» أدق التفاصيل لتعود المساجد إلى ما كانت عليه من تصميم بمواد تراثية محلية، وإضافة عناصر جديدة ضرورية مثل تخصيص مصليات للنساء، وتوفير خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير المرافق الخدمية مثل التكييف والإنارة والصوتيات وتنفيذها بأسلوب يتوافق مع هوية المساجد التاريخية.