  • السبت 02 مايو 2020
  • بتوقيت مصر05:58 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
فيصل القاسم

فيصل القاسم: " يالهوي.. هذا الرئيس سجل اسمي لديه"

كاميرا مراقبة

أغرب من الخيال.. كاميرا مراقبة توثق واقعة تهز الكويت

كهربا وخطيبته

انفصال "كهربا" عن خطيبته بعد مقلب "رامز مجنون رسمي"

بن سلمان

بدر العساكر يعلن مشروع "بن سلمان": "سيعود نداء الحق صادحًا"

صورة

14 مايو «يوم عالميٌّ» للصلاة والدعاء لرفع وباء كورونا

استطلاع الهلال

مفاجأة.. رمضان سيصل لـ36 يومًا في هذا العام

الطيب

شيخ الأزهر يفند شبهات الملحدين

قتل

"خيانة في رمضان".. يقتل زوجته بعد السحور في الشارع

صورة

هزة أرضية تضرب القاهرة والجيزة

محشي ورق عنب

حملة ترويج للسياحة في مصر بـ"محشي ورق العنب"

زالزال مدمر يضرب سواحل أمريكا

عرب وعالم

زلزال بقوة 3.4 ريختر يضرب منخفض القطارة
زلزال بقوة 3.4 ريختر يضرب منخفض القطارة
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

بجانب كورونا.. زالزال مدمر يضرب شرقي الفلبين

#

تأجيل بطولة كوبا أمريكا بسبب فيروس كورونا

#

زلزال مدمر يضرب جزيرة يونانية ويصيب القاهرة

#

زلزال قوي يضرب جنوب المكسيك

فيروس كورونا

سواحل أمريكا

زالزال مدمر

زالزال القاهرة

وقع زلزال، اليوم السبت، بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر قرب جنوب جزيرة بورتوريكو الأمريكية.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال ضرب قبالة سواحل بعض بلدات بورتريكو مثل بلدتي جوانيكا وجوايانيلا، والتي عانت في أوائل يناير الماضي أيضا من زلزال بلغت قوته 6.4 درجات دمر مئات المنازل وأسفر عن مقتل شخص واحد وتسبب في أضرار بملايين الدولارات، حسبما أوردت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على موقعها الإلكتروني.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم الإبلاغ عن وقوع أضرار مادية جراء زلزال، اليوم السبت، الذي تبعته بعض الهزات الأرضية وإحداها بقوة 4.6 درجة، فيما لم ترد تقارير عن وقوع خسائر في الأرواح، لكن من ناحية أخرى تسبب في قطع الكهرباء عن بعض المنازل في المناطق المتضررة.

ويأتي الزلزال في الوقت الذي لايزال فيه سكان بورتوريكو تحت إغلاق عام دام حوالي شهرين تقريبا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

اتفاقية صلح مع كورونا

فراج إسماعيل

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» زالزال مدمر يضرب سواحل أمريكا
» مرشح الرئاسة الأمريكي متهم بالحرش
» "مورينيو" يعترف ببكائه بعد هزيمته من هذا الفريق
» مشهد مرعب.. تقطع رأس ابنتها وتسير بها عارية في الشارع (صور)
» تراجع إصابات "كورونا" في بلجيكا
» إصابات كورونا في السعودية تتخطى الـ25 ألف إصابة
» مريم حسين تهاجم رامز جلال : أنت نجم التفاهة
» بث صلاة العشاء والتراويح إذاعيًا يوميًا من مسجد عمرو بن العاص
» خسائر فادحة بانتظار الدورى الإنجليزي
» ليست نكتة.. طبيب يساعد مريضة على الانتحار
» يتحرش بمريضاته أثناء الفحص.. ماذا حدث

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:40 م

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية