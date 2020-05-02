» شفاء 5 حالات من كورونا بمستشفى الحجر بالقليوبية

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القليوبية

كورونا

مستشفى الحجر

أعلنت مستشفى قها المركزي للحجر الصحي بالقليوبية، عن خروج 5 حالات تعافى وشفاء من فيروس كورونا من مستشفى قها للحجر الصحي من بينهم مسن ويعاني من أمراض مزمنة وطفل 8 سنوات.

وتتقدم مستشفى قها للحجر الصحي، بمحافظة القليوبية، برئاسة الدكتور مسعد شاهين، بالشكر والتقدير لكل أفراد الفريق الطبي الثاني بالمستشفى، على ما قدموه من جهد وإنجاز كبير خلال الأسبوعين الماضيين، لمواجهة هذا الوباء.

كما أظهرت نتائج تحاليل العينة الأولي، لكل أفراد الفريق الطبي، إنها سلبية، وأن جميع العاملين يتمتعون بالصحة، وغير مصابين بفيروس كورونا المستجد.


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