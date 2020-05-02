» للحفاظ على سلامتك العقلية.. 5 نصائح تواجه بها البقاء في المنزل

02 مايو 2020 - 07:22 م

قدم مغامر بريطاني، مجموعة من النصائح للحفاظ على سلامة القوى العقلية أثناء الوجود في المنزل، تطبيقًا للإجراءات التي تفرضها العديد من حكومات الدول، المتعلقة بالبقاء في المنزل، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

يأتي ذلك في ظل البقاء لفترة طويلة في المنزل دون رؤية وجوه جديدة خارج نطاق الأسرة.

المغامر المحترف تشارلي ووكر، الذي قام بأطول رحلة لركوب الدراجة لمسافة 43000 ميل عبر أوروبا وآسيا وأفريقيا، كان من المقرر أن يستأنف مغامراته إلى بابوا غينيا الجديدة، لكنه توقف عقب انتشا (كوفيد -19).

وهو الآن يعيش في منزل مغلق في منزله في لندن، لكنه قال إنه يستفيد من كل شيء تعلمه للتعامل مع الحياة بعد فيروس كورونا.

وأضاف لموقع صحيفة "ذا صن": "العزلة هي شيء أعرفه جيدًا. لقد قضيت العقد الماضي في القيام بسلسلة من الرحلات الشاقة إلى بعض أبعد الأماكن على هذا الكوكب".



وأضاف: "لقد عانيت من نوبات من العزلة لا تعد ولا تحصى: من التزلج عبر القطب الشمالي في الشتاء إلى عبور الصحراء الحارقة وحدي... مرتين".



وتابع: "إن هذا وقت غير عادي بالنسبة إلينا جميعًا. الكلمة الطنانة التي نسمعها لا سابق لها. نتعامل جميعًا مع مخاوف خطيرة تتراوح من الصحة إلى المال وكل شيء بينهما. ولكن الشيء المشترك بيننا هو الحياة تحت إغلاق فيروس كورونا".



واستدرك: "مع تعليق المغامرات، أصبح عالمي الآن محصورًا بالكامل داخل شقة صغيرة مع نزهة قصيرة واحدة كل يوم. إن التكيف مع الظروف الجديدة المحيطة بـ (كوفيد – 19) ضروري للصحة البدنية والعافية على حد سواء".



وكشف تشارلي عن الدروس الخمسة التي تعلمها للبقاء على قيد الحياة في الحجر المنزلي.



1. الروتين هو المفتاح

نقضي حياتنا العادية في محاولة لتجنب جداول مملة. عندما مشيت بمفردي عبر صحراء جوبي، واجهت أسابيع مع التغطيس والأكل والنوم فقط على جدول الأعمال. كان هدفي الوحيد هو الانتقال من جانب من المنطقة الشاسعة إلى جانب آخر.

ومع ذلك، قمت ببناء روتين يومي على النحو التالي: الفطور، المشي لمدة ساعتين، وجبة خفيفة، المشي لمدة ساعتين، الغداء، المشي لمدة ساعتين، وجبة خفيفة، المشي لمدة ساعتين، العشاء، النوم.

لم يمنحني هذا فقط الهدف، لكنه أعطاني أيضًا أشياء أتطلع إلى تباعدها بالتساوي على مدار اليوم (وجبات الطعام بالطبع!)



2. شركة هادئة شركة جيدة

عادةً، عند العودة من العمل إلى المنزل تجد هناك فرصة رائعة للتحدث عن تفاصيل يومك إلى شريكك، أو أحد أفراد أسرتك. لكن إذا كنت قضيت اليوم بأكمله في اعتراض بعضكما البعض، أو محاولة العمل أثناء الترفيه عن الأطفال، أو الغضب من الموسيقى المزعجة، فقد لا يكون هناك الكثير للحاق به.



عندما تجولت 1000 ميل خلال فصل الشتاء في القطب الشمالي في سيبيريا في درجات حرارة تصل إلى -40 درجة مئوية، كنت بصحبة صديق واحد فقط وفي أكثر من مناسبة أمضينا شهرًا دون أن نواجه ولو إنسانًا واحدًا.

لقد تجولنا معًا طوال اليوم وشاركنا خيمة ضيقة ليلاً. في البداية شعرنا بأننا مضطران لإجراء محادثة صغيرة، لكننا سرعان ما علمنا أن القناعة الهادئة صحية. كانت خدعة الانسجام الصامت هي ببساطة لتأكيد أننا لم نفعل أي شيء لإزعاج أو الإساءة لبعضنا البعض. خلاف ذلك، كل هذا الصمت يمكن أن يشعر بعدم الارتياح أو حتى العداء.

3. تعلم أن تحب أن تكون بمفردك

إنه خط دقيق بشكل مدهش بين الشعور بالوحدة والعزلة المباركة. كثير منا يتوق إلى ما ليس لديه. في خضم الحياة المزدحمة في الأماكن العامة المزدحمة، غالبًا ما نتوق إلى الفضاء والسلام.

عندما كنت أقود الدراجة عبر "التبت" في فصل الشتاء، كنت في البرية لمدة ستة أسابيع في ظروف قطبية دون أن أتحدث إلى أحد ولا مشغل موسيقى أو هاتف.

التبت من بين الأماكن الأقل سكانًا على وجه الأرض، وغالبًا ما أمضيت عدة أيام دون نطق كلمة واحدة. بدأ هذا الأكثر إزعاجًا لي في حياتي، لكن مع مرور الوقت تعلمت أن أقدر حقيقة أنني كنت سيدً مطلقًا وقتي.

قضيت الأيام بسعادة داخلية، يمكنني أن أفعل كل ما أريده كلما أردت، وبدأت أقدر متعة الحياة الأصغر والأبسط. على سبيل المثال، كنت أستلقي كل صباح في حقيبتي للنوم مع كتاب وقهوة لمدة ساعة بعد الإفطار.



4. الانخراط في ممارسة الهوايات

سواء كان الأمر يتعلق بالحدائق أو الحرف اليدوية أو تعلم أداة أو أعمال يدوية، فلدينا جميعًا أشياء نتمنى أن نقوم بها أكثر من ذلك. عندما ركبت مهرًا عبر السهوب المنغولية لمدة شهرين كان لدي أيام طويلة لملئها، ولم يكن هناك سوى ساعات كثيرة لدرجة أن جوادي الصغير يمكن أن يتحملني في السرج.



أخذت أرسم لملء وقت فراغي الغزير. في كل يوم، أكملت بضع رسومات لمدة خمس دقائق، ورسمًا واحدًا أطول وأكثر تفصيلاً، هذا الإغلاق هو الوقت المثالي لاستخراج لوحة الرسم مرة أخرى، بمجرد أن أصلحت الدش وطلبت (didgeridoo) عبر الإنترنت.



5. لا تفقد الصبر

هناك أيام أفضل قادمة وسيؤدي نفاد الصبر إلى جعل هذا الشعور أكثر طولًا. عندما كنت أتجول في الجزء الداخلي من بابوا غينيا الجديدة ، كنت أمشي عشر ساعات في اليوم أواجه خلالها أكثر الظروف التي لا يمكن تخيلها.

كانت الأدغال الاستوائية كثيفة بشكل مستحي. كنت أتقدم أقل من خمسة أميال في اليوم، كان موسم الرياح الموسمية أيضًا. الأمطار الغزيرة اليومية كانت تجعلني أنزلق بانتظام على الوحل. دخلت العلقات حذائي وتحمر جوربي بالدم عندما أخرجها كل مساء. بعد أسبوع من ذلك وصلت إلى نهر. كانت المياه سريعة ومليئة بالانحدار ، لكنني كنت أحمل زورقًا مطاطيًا وقررت أن أغامر.

يبدو أن إمكانية الهروب السريع من الغابة أفضل من الطريق البطيء للخروج على الأقدام. لم يمض وقت طويل قبل أن يقلبني سريع رأسًا على عقب ويعلقني تحت الماء بين بعض جذور الأشجار. كنت محظوظًا للغاية للهروب بحياتي. لم يكن المشي البطيء ولكن الثابت سيئًا بعد ذلك.

