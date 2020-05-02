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حملة "أياما معدودات": 7 نصائح للمرأة في رمضان لاغتنام الطاعات

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الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب
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فتحي مجدي

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نشرت الصفحات الرسمية للأزهر بموقعي فيسبوك ويوتيوب، فيديو تحت عنوان " 7 نصائح للمرأة في رمضان لاغتنام الطاعات" وذلك ضمن حملة «أياما معدودات»، والتي تهدف إلى توضيح العديد من الأحكام والموضوعات المتعلقة بالصيام وآدابه خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضحت الباحثة مي مرسي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه لما كان شهر رمضان هو شهر الطاعات، وهو شهر يتسابق الناس فيه لفعل الخيرات، فإن بعضًا من النساء يشعرن بالتقصير في ذلك الشهر الفضيل بسبب انشغالهن بالتزامات البيت؛ لذا كانت هذه الرسالة للمرأة المسلمة في رمضان، تقدم من خلالها 7 نصائح لاغتنام الطاعات في شهر رمضان.
أولًا: تنوي المرأة في إعدادها لطعام الإفطار نية إفطار صائم، ففي الحديث: "مَنْ فَطَّرَ صَائمًا، كانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أجْر الصَّائمِ شيءٍ".
ثانيًا: عدم الإسراف في إعداد الطعام والشراب، قال تعالى: "وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ? إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ"، وقال صلى الله عليه وسلم: "مَا ملأَ آدمِيٌّ وِعَاءً شَرّاً مِنْ بَطنِه، بِحسْبِ ابن آدمَ أُكُلاتٌ يُقِمْنَ صُلْبه".
ثالثًا: عدم ضياع الوقت فيما لا يفيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "نِعْمَتانِ مَغْبُونٌ فِيهِما كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ والفَراغُ".
رابعًا: الصلاة في جماعة قدر الإمكان، وفي مثل هذه الظروف من انتشار وباء كورونا تكون صلاة الجماعة مع الزوج والأولاد.
خامسًا: ذكر الله عز وجل أثناء القيام بالأعمال المنزلية، يقول الله تعالى: "وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا".
سادسًا: الصدقة، فقد كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أجْوَدَ النَّاسِ بالخَيْرِ، وكانَ أجْوَدُ ما يَكونُ في رَمَضَانَ.
سابعا: قراءة القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه.  



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النسخة الورقية لجريدة المصريون

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