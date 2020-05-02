بدرية طلبة وأغلب رد فعل في تاريخ برامج رامز

طلب الفنان رامز جلال من الفنانة بدرية طلبة، التي وقعت ضحية في برنامجه "رامز جنون رسمي"، أن تغني له وهي على كرسي الاعتراف ويدها مقيده.

وغنت بدرية أغنية :"من بحري وبنحبه على القمة بنستنوه".

بعدها قام رامز بتخويفها عن طريق الثعبان إلا أنها صرخت وقالت :"نزلني يا رامز، تعبت والله، والحلقة دي علمتني إني ما روحش برامج".

وكتبت صفحة القناة تعليقًا على الفيديو: "بدرية طلبة وأغرب رد فعل في تاريخ كل مقالب رامز جلال"

برنامج "رامز مجنون رسمي"، يعتمد على وضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" وتبدأ المذيعة أروى بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي الفقرة المنتظرة يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجئ الضيف، وعقب الانتهاء من تصوير الحوار يجد الضيف نفسه في مواجهة مأزقٍ جديدٍ، ويسمع أصواتا مخيفة ويحاولون خداعه بأن هذه الأصوات صادرة من بركان يثور.