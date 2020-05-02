عزل مربع سكني كامل بسبب كورونا في سوهاج

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قررت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج، اليوم السبت، عزل مربع سكني كامل من 3 حارات لقرية باجا التابعة لمركز سوهاج، لمدة 14 يوما، بسبب إصابة 11 من سكانها بفيروس كورونا.

وكلف محافظ سوهاج، طارق الفقي، مديريات التضامن الاجتماعي والتموين والصحة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار.

كما كلف مديرية الأمن بغلق مداخل ومخارج قرية باجا لمنع خروج ودخول الأهالي، كما سيجري توفير الاحتياجات اليومية للأهالي من السلع والأدوية حتى لا يخرجوا من منازلهم مع مراعاة عدم الاختلاط.



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