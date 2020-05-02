علامة غامضة في ذراع زعيم كوريا الشمالية تطلق تكهنات

02 مايو 2020 - 09:47 م

أثار علامة في ذراع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، في أول ظهور له منذ 20 يومًا، تكهنات حولها.

ونشرت وسائل الإعلام الحكومية لقطات لـ "كيم" البالغ من العمر 38 عامًا وهو يركب عربة كهربائية أثناء افتتاح مصنع للأسمدة، حيث ظهرت علامة غامضة على معصمه الأيمن.

وقال أخصائي طبي أمريكي للموقع الإخباري (NK News )، إن العلامة الصغيرة قد تشير إلى "إجراء حديث في القلب والأوعية الدموية، وربما ثقبًا شريانيًا صحيحًا".

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية (كيه.سي.إن.ايه) إن الزعيم كيم جونج أون حضر افتتاح مصنع للأسمدة شمال العاصمة بيونج يانج.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن كيم قطع شريط الافتتاح خلال الحفل يوم الجمعة، وأن الحاضرين المصنع "انفجروا بهتافات من السعادة" عند ظهوره.

وأشارت إلى أن كيم أعرب عن ارتياحه لنظام إنتاج مصنع الأسمدة ، قائلا إن المصنع قدم مساهمة كبيرة في تقدم الصناعة الكيميائية في البلاد وإنتاج الغذاء.

وذكرت الوكالة أن كيم كان برفقته عدد من كبار المسؤولين الكوريين الشماليين، من بينهم ذلك شقيقته الصغرى كيم يو جونج.

وأحجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التعليق على تقرير لوكالة أنباء كوريا الشمالية الحكومية يشير إلى ظهور علني لزعيم البلاد كيم جونج أون لأول مرة منذ 11 أبريل.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "أفضل عدم التعليق على ذلك... سيكون لدينا ما نقوله عن ذلك في الوقت المناسب".

وثارت تكهنات بشأن صحة كيم بعد غيابه عن احتفالات الذكرى السنوية لميلاد مؤسس البلاد وجده كيم إيل سونج في 15 أبريل، قبل أن تنشر وسائل إعلام كورية شمالية رسمية أمس، صورًا لأول ظهور له بعد اختفاء دام يومًا.

وكان ترامب قال في تصريحات للصحفيين قبل أيام، إنه سيتم الكشف قريبًا معلومات حول الوضع الصحي لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، في أعقاب تداول تقارير عن وفاته إثر خضوعه لعملية في القلب.

وأضاف: "لا أستطيع أن أقول لكم، بالضبط، نعم، لدي فكرة جيدة جدًا، ولكن لا يمكنني التحدث عنها الآن"، معربًا عن أمله في أن يكون بخير.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة كانت من الممكن أن تكون في حالة حرب مع كوريا الشمالية "لو لم يصبح رئيساً"، وأن رئيس كوريا الشمالية توقع ذلك.

وردًا على سؤال حول صحة كيم جونج أون، قال ترامب: "لا أحد يعرف مكانه".

