» تصريح خطير لوزير سعودي: العالم والسعودية لن يعودا كما كانا قبل كورونا

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أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن العالم والسعودية لن يعودا كما كانا قبل أزمة فيروس كورونا المستجد.
وقال إن إجراءات حكومة بلاده لمواجهة كورونا كانت حازمة وسريعة جدا.

وشدد في مقابلة مع قناة العربية قبل قليل،على إنه يتوجب على المملكة خفض مصروفات الميزانية بشدة لمواجهة أزمة كورونا، مؤكدا أن "جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حاليا".

وأشار الوزير السعودي إلى أن السحب من الاحتياطيات النقدية للمملكة خلال العام الحالي يجب ألا يتجاوز 110 إلى 120 مليار ريال.
وتابع "أن بعض الإجراءات ستكون مؤلمة لكنها في مصلحة الجميع .. وسنخرج من الأزمة أقوياء".
وقال إن "الأزمات تخلق فرص للاستثمارات بسبب خفض الأسعار".

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