رد ناري من وكيل محمد صلاح على منتقديه: هذا ما قاله

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رد وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح، رامى عباس، على منتقدي نجم ليفربول الإنجليزي فى الفترة الأخيرة رغم تقديمه مستويات رائعة فى مختلف البطولات التى شارك فيها.
وكتب رامى عباس، تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «في موسم 2017/2018، كان محمد صلاح هداف الفريق في كل من الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال».
وأضاف رامي عباس: «في 2018/2019 كان محمد صلاح هداف الفريق في كل من الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال أيضا».
وتابع: «هذا الموسم.. محمد صلاح هو هداف الفريق في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال»، مضيفا: «منذ انضمامه إلى ليفربول في عام 2017 لم يفقد أي حذاء ذهبي، وهو ليس مهاجما».

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