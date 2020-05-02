» انتبه.. ضغط الدم مؤشر على الحالة الصحية

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ضغط الدم
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قال الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، إن ضغط الدم المثالي 120/70، وقد يصل ضغط الدم إلى 140 ولا تحدث مشكلة أو 60 طبيعي في حال عدم وجود أعراض.
وأضاف خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما»، أن ضغط الدم هو القوة التي تضخ الدم عبر الأوعية الدموية، موضحا أنه عندما ينقبض القلب يقفز الدم 5 لتر في الدقيقة الأمر الذي يتسبب ضغط على جدار الأوعية الدموية وتحدث الضغط الانقباضي.
وتابع الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، أن ضغط الدم أهم مؤشر على الحالة الصحية فهو رقم حيوي للغاية، يجب الاهتمام بمتابعته بشكل دوري.

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