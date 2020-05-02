» سر "التين والزيتون" في تحسين ذاكرة الإنسان‎

02 مايو 2020 - 10:30 م

كشفت الدكتور منال متولي، خبيرة الطاقة، عن سر من أسرار القرآن الكريم في سورة التين، مضيفة: "ربنا أقسم قسمًا عظيمًا في صورة اليتن حينما قال في كتابه العزيز «والتين والزيتون وطور سنين»".



وقالت "متولي"، في لقائها ببرنامج "حوار مع مسئول"، الذي يقدمه الإعلامي محمد السرسي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إن هذه الأية كانت تمر علينا مرور الكرام، لكن هناك فريق مكون من عدة باحثين وعلماء في اليابان كانوا يجرون دراسات علمية على مادة "الميتالونيتس" التي تفرز في مخ الإنسان، هذه المادة تفرز بروتين تحسين الذاكرة من سنة 15 حتى 35 عامًا لكنها تقل نسبيًا مع الكبر وتُزيد نسبة إصابة الشخص بالشيخوخة.



وأوضحت أن مادة "الميتالونيتس" تفرز بروتين يتفاعل بسرعة مع الحديد والفسفور لرفع النشاط والخصوبة والتركيز لدى الإنسان، لافتة إلى أن الفريق الياباني توصل في أبحاثه إلى أن هذه المادة موجودة بوفرة في التين والزيتون، لذلك أجرو نظرية علمية تدعى "راي أند ايرور"، لمعرفة النسبة التي يحتاجها جسم الإنسان من التين والزيتون.



وأشارت إلى أن الفريق توصل إلى أن الإنسان يحتاج إلى تناول واحدة من التين و7 زيتونات يوميًا بعد سن 35 لتحسين ذاكرة المخ، لافتة إلى أن دكتور في كلية الأزهر توصل إلى أن ما فعله اليابانيون مذكور في القران الكريم.



وأضافت أن القرأن ذكر كلمة التين مرة واحدة والزيتون 7 مرات، متابعة: "القران قدم معجزة عددية ولازم نتدبر ونتفكر في كل كلمة في القران".

