» تعليق مبكي من والدة شهيد بئر العبد على الحادث

02 مايو 2020 - 11:00 م

قالت آمال الإمام، والدة الشهيد الملازم عبد الحميد الإمام، أحد شهداء حادث بئر العبد، إنها لو كان لديها ابن أخر كانت ستقدمه للدفاع عن الوطن بنفس راضية، معقبة: "أنا فرحانة ان ابني مات شهيد وبيدافع عن مصر وناسه وأهله وحبايبه".



وأضافت "الإمام"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، يوم السبت، أنها تزوجت ولم تنجه إلا بعد 10 سنوات من زوجها، متابعة، "ده وحيدي وحبيبي ونور عيني، وطلب يدخل الكلية الحربية، وقالي أنا شهيد يا ماما وهشتشهد، وأنا اللي عليا الدور، بس مكنتش عارفة أن الدور جاي بسرعة كده".

