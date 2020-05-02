"تاج الدين": لم يثبت أي عقار لعلاج كورونا حتى الأن

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الدولة المصرية، تتابع بدقة ما يحدث على مستوى العالم فيما يخص فيروس كورونا.



وعلى المستوى المحلى أيضاً، وكل خطوة أو حركة تتم فى الداخل المصرى تحسب وفق توازن شديد بين صحة البلد والصحة الاقتصادية، وتابع:"كل خطوة تدرس بأرقام وإحصائيات دقيقة للحفاظ على صحة المصريين والدولة المصرية".

وعلى المستوى المحلى أيضاً، وكل خطوة أو حركة تتم فى الداخل المصرى تحسب وفق توازن شديد بين صحة البلد والصحة الاقتصادية، وتابع:"كل خطوة تدرس بأرقام وإحصائيات دقيقة للحفاظ على صحة المصريين والدولة المصرية".