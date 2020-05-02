» رسالة هامة من مستشار الرئيس للمواطنين بشأن كورونا

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن بلازما المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، تحمل الأجسام المضادة وتجرى عليها تجارب علمية دقيقة من أجل أن تستخدم فى علاج مرضى كورونا، وتابع: "لا نستطيع أن نقول العلاج بالبلازما هو عقار فعال للشفاء من كورونا، كون ذلك يتطلب إلى دراسة علمية وتفاصيل كثيرة".
وأضاف "تاج الدين"خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه علينا أن لا نهون أو نهول من فيروس كورونا، وأرجو كل الناس أن تستجيب لكل نداءات الوطن والبلد والحكومة والجهات المعنية، وفى أيدنا ونحن فى فترة حاسمة  أن نقلل من انتشار فيروس كورونا من خلال أتباع التعليمات والإرشادات وسبل الوقاية".
وشدد الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، على أن الدولة المصرية تعمل على إحداث توازن شديد جدا فى مواصلة الإنتاج من ناحية ومن ناحية أخرى حماية صحة المصريين، و يجب علينا جميعاً أن ندعم ونساند الدولة فى ذلك، وتابع:"قلنا أن هذه الزيادة ستحدث ولكن قلنا نريدها أفقية وليست رأسية، وعلينا أن نسمع الكلام ونحافظ على أنفسنا وبلدنا".


 

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