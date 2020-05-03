» جونسون يطلق على مولوده اسم طبيبين عالجاه من كورونا

03 مايو 2020 - 12:00 ص

أطلق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وشريكته كاري سايموندز، اسم "نيكولاس" على مولودهما، تكريما لطبيبين أنقذا حياة الأول بعد إصابته بفيروس كورونا.



وقالت سايموندز، عبر إنستغرام، السبت، إنها وجونسون أطلقا اسم "ويلفريد لوري نيكولاس جونسون"، على طفلهما.

وأوضحت: "ويلفريد نسبة لجد بوريس، ولوري نسبة لجدي، ونيكولاس نسبة للطبيبين نك برايس، ونك هارت، اللذين أنقذا حياة بوريس الشهر الماضي (أبريل/ نيسان)".



ووجهت شريكة جونسون، شكرها إلى الفريق الطبي المشرف على ولادتها، للرعاية الصحية التي وفرها لها.

وفي 27 مارس/ آذار الماضي، أعلن جونسون إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا أنه سيواصل عمله من المنزل.

