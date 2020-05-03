يشبه كورونا.. فيروس نادر يفتك بالنحل

03 مايو 2020 - 12:10 ص

قال علماء بريطانيون، السبت، إن أعدادا كبيرة من النحل نفقت بعد إصابتها بمرض نادر يشبه إلى حد كبير فيروس كورونا الذي تسبب بوفاة آلاف الأشخاص حول العالم.



وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن علماء من جامعة "نيوكاسل" عثروا على أكوام من النحل النافق مكدسة خارج الخلايا وكانت مصابة بفيروس "شلل النحل المزمن"، الذي يسبب ارتعاشا شديدا وعدم قدرة على الطيران، ومن ثم الموت في غضون أسبوع من الإصابة.



ويتسلل المرض الفيروسي إلى خلايا النحل عن طريق حشرات لا تظهر عليها أعراض وينتشر مثل حرائق الغابات، بحسب المصدر نفسه.



ويشير البحث الذي أجراه هؤلاء العلماء إلى أن الحشرات يمكن أن تستفيد أيضا من التباعد الاجتماعي، كما يحصل حاليا مع البشر لمواجهة تفشي جائحة كورونا.



ووفقا للباحثين البريطانيين، الذين أجروا فحوصات على النحل في 25 دولة حول العالم، "كانت الإصابة بهذا الفيروس نادرة في السابق، لكنها انتشرت بسرعة مؤخرا".



وتشير نتائج الباحثين، التي نشرت في صحيفة "Nature Communications "، إلى أن المرض من المحتمل أن يصيب النحل التجاري أكثر بمقدار الضعف، كما توصي أنه من الأفضل وضع النحل في مستعمرات تحتوي على خلايا متابعة.